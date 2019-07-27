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В Минске у повара было обнаружено наркотическое вещество

27 июля 2019 06:47
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Новости Беларуси. В Минске задержан повар, который подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, оперативникам из наркоконтроля поступила информация, что 27-летний местный житель может быть причастен к сбыту наркотиков. Сначала правоохранители понаблюдали за фигурантом, а затем пришли к нему домой.

В квартире у мужчины были обнаружены два фрагмента спрессованного вещества коричневого цвета. Экспертиза показала, что это – гашиш. Его общая масса составила 4,76 грамма.

Задержанный утверждал, что не покупал наркотик, а находил тайники в лесу неподалёку от Минска. В дальнейшем выяснилось, что гражданин покупал вещество с рук, а не через «закладки».

В настоящее время молодой человек находится в ИВС. Устанавливаются люди, причастные к обороту наркотиков.

Летом 2019 года в Пинске был задержан местный житель, который выращивал галлюциногенные грибы.

Мужчина по почте рассылал споры и грибницы – здесь подробности.

# Наркотики # происшествия

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