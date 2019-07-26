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На перегоне Орша-Витебск 8 цистерн поставлены на рельсы

26 июля 2019 08:30
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Новости Беларуси. Последствия железнодорожной аварии в Витебской области продолжают устранять специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

На перегоне Орша-Витебск 8 цистерн поставлены на рельсы-1

Задействованы специалисты МЧС и железной дороги, развёрнута спецтехника. К этому времени 8 цистерн поставлены на рельсы.

На перегоне Орша-Витебск 8 цистерн поставлены на рельсы-4

Авария произошла недалеко от деревни Замосточье. Под откос ушли 15 цистерн, которые повредили 150 метров железнодорожного полотна. Следователи проводят проверку по данному факту.

«Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля

На перегоне Орша-Витебск 8 цистерн поставлены на рельсы-7

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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