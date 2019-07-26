На перегоне Орша-Витебск 8 цистерн поставлены на рельсы

Новости Беларуси. Последствия железнодорожной аварии в Витебской области продолжают устранять специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Новости Беларуси. Последствия железнодорожной аварии в Витебской области продолжают устранять специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Задействованы специалисты МЧС и железной дороги, развёрнута спецтехника. К этому времени 8 цистерн поставлены на рельсы.
Авария произошла недалеко от деревни Замосточье. Под откос ушли 15 цистерн, которые повредили 150 метров железнодорожного полотна. Следователи проводят проверку по данному факту.
«Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля