На перегоне Орша-Витебск 8 цистерн поставлены на рельсы

Новости Беларуси. Последствия железнодорожной аварии в Витебской области продолжают устранять специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Задействованы специалисты МЧС и железной дороги, развёрнута спецтехника. К этому времени 8 цистерн поставлены на рельсы.