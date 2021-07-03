«Пистолет сзади!» Момент задержания мужчины, подозреваемого в попытке подорвать узел связи ВМФ России

Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости во Дворце Республики прошло традиционное торжественное собрание, во время которого прозвучали не только праздничные темы. Ряд чудовищных фактов об угрозах в адрес Беларуси озвучил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь шла о вскрытых в стране «спящих» террористических ячейках, так называемых отрядах самообороны. Также Президент отметил, что накануне праздника было совершено нападение на нашего коллегу Григория Азаренка.