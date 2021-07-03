«Пистолет сзади!» Момент задержания мужчины, подозреваемого в попытке подорвать узел связи ВМФ России
Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости во Дворце Республики прошло традиционное торжественное собрание, во время которого прозвучали не только праздничные темы. Ряд чудовищных фактов об угрозах в адрес Беларуси озвучил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь шла о вскрытых в стране «спящих» террористических ячейках, так называемых отрядах самообороны. Также Президент отметил, что накануне праздника было совершено нападение на нашего коллегу Григория Азаренка.
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В стране завершена масштабная антитеррористическая операция. Именно так охарактеризовал события последних дней глава государства, выступая во Дворце Республики. Обнародовать материалы Президент пообещал в ближайшее время. И вот сегодня, 3 июля, у нас есть возможность рассказать некоторые подробности.
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Так называемые отряды самообороны пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке. На фото – взрывные устройства. На видео – момент задержания некоего Алексея Глотова, вооруженного пистолетом.
Милиция, не двигаться! Милиция, на землю! Пистолет сзади, пистолет сзади! Лежать! Пистолет сзади!
В Telegram-канале «Отряды самообороны Беларуси» 2,5 тысячи подписчиков. Не все из них радикальны, но все же кто знает, до чего еще могли бы додуматься эти радикалы, если бы их вовремя не остановили. Что касается задержанных, они активно дают показания. Их меру вины определит суд.