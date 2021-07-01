Пограничники задержали беспилотный мотопараплан на границе с Литвой. По аппарату открыли огонь

Новости Беларуси. В Беларуси устанавливают круг лиц, причастных к нарушению использования воздушного пространства нашей страны. Инцидент произошел накануне на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вблизи деревни Субботники на высоте 100 метров пограничный наряд обнаружил мотопараплан. Пролет подобной техники в пограничной полосе запрещен. Военнослужащие были вынуждены применить осветительные патроны: такая мера помогла определить, что летательный аппарат управляется дистанционно. Чтобы не допустить незаконного пересечения беспилотником государственной границы, пограничники приняли меры для его принудительной посадки. В том числе по аппарату был открыт огонь из табельного оружия.