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Пограничники задержали беспилотный мотопараплан на границе с Литвой. По аппарату открыли огонь

01 июля 2021 16:45
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Новости Беларуси. В Беларуси устанавливают круг лиц, причастных к нарушению использования воздушного пространства нашей страны. Инцидент произошел накануне на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничники задержали беспилотный мотопараплан на границе с Литвой. По аппарату открыли огонь-1

Вблизи деревни Субботники на высоте 100 метров пограничный наряд обнаружил мотопараплан. Пролет подобной техники в пограничной полосе запрещен. Военнослужащие были вынуждены применить осветительные патроны: такая мера помогла определить, что летательный аппарат управляется дистанционно. Чтобы не допустить незаконного пересечения беспилотником государственной границы, пограничники приняли меры для его принудительной посадки. В том числе по аппарату был открыт огонь из табельного оружия.

Пограничники задержали беспилотный мотопараплан на границе с Литвой. По аппарату открыли огонь-4

При осмотре выяснилось, что мотопараплан произведен кустарным способом. А его конструкция позволяет перемещать на длительные расстояния разные грузы, в том числе представляющие опасность. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются.

# Госпогранкомитет # происшествия # Фотофакт

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