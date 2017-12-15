Переходила дорогу на красный свет: в Минске Lexus насмерть сбил 22-летнюю девушку

Новости Беларуси. В Минске Lexus сбил молодую девушку насмерть.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, трагедия произошла 15 декабря рано утром. За рулем автомобиля находился 26-летний водитель.

Он сбил 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора справа налево относительно движения транспорта.

Девушка скончалась на месте аварии.

Водитель был трезв, на автомобиле была установлена зимняя резина, техосмотр был пройден.

Несколько дней назад в Минске грузовик сбил 24-летнего парня.