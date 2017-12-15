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Переходила дорогу на красный свет: в Минске Lexus насмерть сбил 22-летнюю девушку

15 декабря 2017 07:48
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Новости Беларуси. В Минске Lexus сбил молодую девушку насмерть.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, трагедия произошла 15 декабря рано утром. За рулем автомобиля находился 26-летний водитель.

Он сбил 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора справа налево относительно движения транспорта.

В Сети появились кадры с места аварии.

Девушка скончалась на месте аварии. 

Водитель был трезв, на автомобиле была установлена зимняя резина, техосмотр был пройден.

Несколько дней назад в Минске грузовик сбил 24-летнего парня.

Он переходил проезжую часть на красный свет – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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