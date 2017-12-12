В микрорайоне Брилевичи грузовик сбил 24-летнего парня, который переходил дорогу на красный свет

Новости Беларуси. Опасный переход. Сегодня утром в микрорайоне Брилевичи грузовик сбил пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Учащийся колледжа, по словам очевидцев, решил перейти дорогу на красный. 24-летний водитель попытался избежать столкновения, задел стоящий рядом автомобиль, но вовремя затормозить не успел.