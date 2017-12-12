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В микрорайоне Брилевичи грузовик сбил 24-летнего парня, который переходил дорогу на красный свет

12 декабря 2017 19:23
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Новости Беларуси. Опасный переход. Сегодня утром в микрорайоне  Брилевичи грузовик сбил пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В микрорайоне Брилевичи грузовик сбил 24-летнего парня, который переходил дорогу на красный свет-1

Учащийся колледжа, по словам очевидцев, решил перейти дорогу на красный. 24-летний водитель попытался избежать столкновения, задел стоящий рядом автомобиль, но вовремя затормозить не успел.

В микрорайоне Брилевичи грузовик сбил 24-летнего парня, который переходил дорогу на красный свет-3

Пешеход доставлен в больницу. Позже выяснилось, что машина была на лысой летней резине. 

# происшествия # Фотофакт # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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