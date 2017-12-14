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На перекрестке Есенина и Громова Volvo не пропустил автобус: женщина-водитель в больнице

14 декабря 2017 21:52
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Новости Беларуси. 14 декабря около 10:30 в Малиновке легковой автомобиль врезался в общественный транспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На перекрестке Есенина и Громова Volvo не пропустил автобус: женщина-водитель в больнице-1

За рулем авто находилась 29-летняя женщина, которая по предварительной информации не уступила дорогу автобусу. ДТП произошло на перекрестке улиц Громова и Есенина.

На перекрестке Есенина и Громова Volvo не пропустил автобус: женщина-водитель в больнице-4

От удара в салоне автобуса упала 57-летняя женщина.

После осмотра медиков пассажира отпустили. Также пострадала вероятная виновница ДТП, она в больнице.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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