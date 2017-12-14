Уворовать можно все, что угодно: будет ли уголовное дело по факту кражи биткоина в Бресте?

Эта криптовалюта сейчас у всех на слуху из-за роста ее котировок. Заработать на ней пробуют не только инвесторы. К сотрудникам милиции Бреста обратился минчанин, который летом договорился о продаже 0,83 биткойна, но сделка так и не состоялась. Сейчас милиция пытается установить личность злоумышленника.

Каждый раз, когда вы оплачиваете или покупаете что-либо в интернете, деньги за товар или услугу не попадают напрямую к получателю. Сначала они поступают в банки или к другим посредникам, которые берут комиссию. Почти 10 лет назад японец, реальное имя которого и по сей день неизвестно, предложил альтернативную электронную систему платежей блокчейн и новую виртуальную валюту.

Алена Сырова, СТВ: Идея биткоина в том, чтобы вы могли максимально быстро и без посредников провести финансовую операцию в интернете. Эту валюту нельзя напечатать, как, например, доллары или евро. Их получают путем решения математических задач на компьютерах в разных точках земли.

За последние время эта криптовалюта по темпам роста побила все рекорды. В начале 2017 года один биткойн стоил 900, сегодня – 16707 долларов США. Неудивительно, что эти нереальные деньги, которые сегодня считаются чуть ли не самыми защищенными в мире, все чаще пытаются украсть. И, что самое интересное, это удается. В нашей стране первый подобный случай зафиксировали в Бресте.

Дмитрий Коровяковский, первый заместитель начальника отдела внутренних дел администрации Ленинского района Бреста: У них произошла встреча. Путем перевода денег на анонимной интернет-платформе, заявитель перевел этому лицу 0,83 биткоина, что на тот момент составляло примерно 3000 долларов США. Необходимо было подождать 2-3 часа для подтверждения этого перевода. Они начали прогуливаться по Бресту, неизвестное лицо улучило момент и скрылось.

Теперь уже правоохранителям придется решать не математическую, а правовую задачу. Ведь пока не прописано, можно ли вообще совершать подобный обмен, однозначно оценить законность этой сделки попросту невозможно.

Валерий Бороденя, заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я бы не стал выделять отдельно именно по объекту этой кражи, потому что уроворовать можно все, что угодно. Тут всего лишь объект этой кражи. Уже по поводу объекта, по поводу обращения, механизмов, которые существуют – это новые механизмы. Их необходимо изучать, и этим будут заниматься сегодня силовые наши ведомства. В том числе специальные ведомства, которые для этого созданы.

И если они увидят, что там действительно есть некие прорехи, то я думаю, что они могут обратиться в Палату представителей. Депутаты с удовольствием поддержат законодательную инициативу. Или сами выступят с законодательной инициативой, если будет четко понятно, что именно регулировать и в какую сторону.

Сами понятия криптовпалюты и майнинга в юридическом поле Беларуси пока не определены, но это только временно. Определение даст старт развитию технологии блокчейна, которую уже активно используют в США, Сингапуре и Швейцарии. Дальше в игру вступят законотворческие органы власти.