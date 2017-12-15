Рано утром в Минске Lexus насмерть сбил девушку: кадры с места аварии

Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло утром 15 декабря в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улице Селицкого автомобиль сбил девушку. Авария произошла в утренний час пик. Мужчина 1991 года рождения не успел затормозить на перекрестке. Девушка перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Ей было 22 года (подробности аварии).

От полученных травм она скончалась на месте.

Водитель был трезв, техосмотр автомобиля пройден.