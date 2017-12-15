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Рано утром в Минске Lexus насмерть сбил девушку: кадры с места аварии

15 декабря 2017 09:05
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло утром 15 декабря в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рано утром в Минске Lexus насмерть сбил девушку: кадры с места аварии-1

Рано утром в Минске Lexus насмерть сбил девушку: кадры с места аварии-3

На улице Селицкого автомобиль сбил девушку. Авария произошла в утренний час пик. Мужчина 1991 года рождения не успел затормозить на перекрестке. Девушка перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Ей было 22 года (подробности аварии).

От полученных травм она скончалась на месте.

Водитель был трезв, техосмотр автомобиля пройден. 

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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