Падение метеорита на Урале. Закрываются школы и садики. Число жертв растёт

Новости России. Около 9 утра по местному времени в небе пролетело огромное небесное тело, вспышку видели далеко за пределами Челябинской области. О падении космического объекта сообщают жители Екатеринбурга, Тюмени, Костаная (административный центр Костанайской области на севере Казахстана) и Курганской области.



Как сообщают очевидцы, в 50 км от в Еманжилинске Челябинской области взорвался объект. Черное облако стоит над городом. Люди решили, что началась война. Жители Челябинска поначалу предположили, что над городом взорвался самолет. Первые свидетельства очевидцев переполнены страхом и растерянностью.



Интернет-пользователь:

Сегодня утром в 09:28 в Челябинске произошел взрыв. С востока летела ракета на огромной скорости, похоже, это был военный снаряд. Снаряд летел, оставляя за собой огромное свечение. Пролетев около километра, он взорвался.

Жительница Челябинска (на одном из местных форумов):

У меня сердце наверное колотится 200 ударов минуту! Я видела эту ужасную вспышку ало-оранжевого цвета! До сих пор болят глаза. В соседних домах выбило волной от падения стекла! Я выключила весь, свет. Детей на диван усадила и ждала. Боже мой, я думала все – война началась.

Жители поселка Борки Мендыкаринского района Костанайской области утверждают, что видели, как огненный шар рухнул на землю.

Жительница поселка Борки (в интервью ИТАР-ТАСС):

Я рано утром вышла на улицу и увидела, как в небе вспыхнула яркая зеленая вспышка, затем услышала гул, и огненный шар с бешеной скоростью стал двигаться по небу. Сначала он двигался прямо, но затем резко сменил траекторию и стал двигаться к земле. Я испугалась, а потом услышала удар. Мы побежали и увидели в районе кирпичного поселка воронку и кусок породы.

В одной из школ города Сатка выбитое ударной волной стекло ранило подростков. По свидетельствам очевидцев, школа – далеко не единственная разрушенное здание. В Интернете появились снимки цинкового завода, якобы разрушенного осколком метеорита, а также сообщения о снесенных стальных воротах.

Пресс-служба МЧС РФ:

Незначительные осколки метеорита достигли Земли и упали в малозаселенных участках местности в районе города Сатка Челябинской области. По предварительным данным, вследствие разрушения остекления пострадали четыре человека.

По предварительным данным, за медпомощью уже обратились более 100 человек, в основном по поводу порезов от стекол. О тяжелых травмах пока не сообщается. Усиленные патрули обеспечивают общественный порядок, в зданиях, где выбиты стекла и есть разрушения, принимаются меры по сохранности имущества.

Геннадий Онищенко, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ:

В результате взрывной волны пострадали многие здания и сооружения, нарушено остекление. Сегодня в Челябинске минус 18, поэтому принято решение закрыть все школы и все детские дошкольные учреждения. Родителям дано предложение забрать своих детей.

Как сообщает РИА-Новости, ученые разошлись во мнении о связи метеорита на Урале и астероида DA14. Падение метеорита в Челябинской области, по мнению экспертов, вряд ли связано с приближающимся 45-метровым астероидом 2012 DA14, которой через несколько часов пролетит над Землёй.

Альфия Нестеренко, заведующая учебным автоматизированным астрономическим комплексом Новосибирского государственного университета (в интервью РИА-Новости):

Это никак не связано, астероид сам по себе, метеорит сам по себе. Астероид летит один, а метеороиды – это постоянно повторяющийся рой.

В свою очередь астроном Леонид Еленин из Института прикладной математики имени Келдыша сказал РИА Новости, что связь метеорита с приближающимся астероидом маловероятна.

Леонид Еленин, астроном Института прикладной математики имени Келдыша (в интервью РИА-Новости):

Это достаточно небольшое тело, вряд ли можно ожидать, что его сопровождает рой более мелких объектов.

Ситуацию на Урале прокомментировал премьер-министр РФ. Он отметил, что данное происшествие является «доказательством того, что не только экономики уязвимы, но и вся планета».

Напомним, необычное явление в ночь с 15 на 16 июля минувшего года наблюдали и белорусы. Жители Витебской области рассказывали, что огромный светящийся объект летел по небу и взорвался с сильным грохотом. Возможно, космическое тело разорвалось на мелкие кусочки, не долетев до земли. По крайней мере, о найденных осколках инопланетного тела не сообщалось.

Юрий Горячко, астроном:

Версия первая: звук вызван непосредственным падением метеорита на Землю с возможным взрывом. Версия вторая: метеорит взорвался на некоторой высоте над Землей и разлетелся на множество осколков (от нескольких до десятков и сотен тысяч), как это было с Сихотэ-Алинским метеоритом. Версия третья: метеорит взорвался на некоторой высоте над Землей и испарился в результате взрыва, как это было с Тунгусским метеоритом. Вторая или третья версия кажутся мне более вероятными. Также, во втором и третьем случаях распространение звука будет наблюдаться на гораздо большее расстояние от места падения, чем в первом.

По последним данным, свыше 700 человек пострадали в результате падения обломков метеорита в Челябинской области.