Белорусский астроном-любитель: «Мечта есть – открыть какую-нибудь уникальную звезду»

Новости Беларуси. Около 3 тысяч звезд открыл астрономом-любитель из Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробности в материале Анастасии Кончиц.

Звездами Иван Сергей увлекся еще в детстве. Рассматривал луну в небе, затем начал читать литературу по теме космоса, посещал астрономический кружок. И серьезно заинтересовался исследованиями. Сейчас в копилке астронома около 3 тысяч самостоятельно обнаруженных на карте неба звезд. И кто знает, увлекся ли мальчик наукой, если бы не подарок родителей много лет назад.

Ева Сергей:

Ване мы купили в 11 лет, отец ему подарил трубу. Мы жили на восьмом этаже, и он все с балкона смотрел на звезды.

Сейчас для наблюдений у Ивана имеется целая электронная система, есть разное оборудование. Все может работать в автоматическом режиме. Кстати, механизм для наблюдения за небом астроном создал сам. С вечера остается только настроить приборы, а утром – собрать данные и обработать.

Иван Сергей:

Фотокамеры для патрулирования болидов и ярких метеоров. Как стемнеет небо, начинает работать с экспозицией – минута и полторы минуты. Обогрев идет, потому что роса выпадает. Управляется вот он: идет таймер для управления выдержками.

Иван говорит, что в таких исследованиях есть какой-то особый азарт: обязательно открыть звезду, которую до тебя никто не заметил. А еще это и значительная помощь науке, потому что у профессиональных астрономов бывает, что не хватает времени, чтобы следить за всем небом сразу. Несмотря на то что Иван увлекается звездами уже давно, интерес не уменьшается.

Иван Сергей:

Всегда радость, в любом случае есть. Несмотря на то, первая там звезда, десятая, сотая или тысячная, всегда приятно что-то новое обнаружить. Особенно интересно, вот у меня мечта есть – открыть какую-нибудь уникальную звезду, которая своим фотометрическим поведением не вписывается ни в какой класс переменных звезд. Тебя не будет, а грубо говоря, те звезды, которые ты обнаружил, они остаются навсегда. То есть, как я это называю, творческое бессмертие.

Когда в небе происходит что-то интересное, Иван внимательно за этим наблюдает. Признается: в таком живом контакте с небом есть что-то необычное. Своими глазами можно увидеть, например, комету. Астроном сообщает: одна недавно пролетала рядом. Кстати, чтобы наблюдать за небом было удобнее, Иван переехал из города в родное село.

Анастасия Кончиц, корреспондент СТВ:

Около дома Иван построил настоящую обсерваторию. Делал ее сам по чертежам, которые нашел в интернете. Конструкция необычной формы – около 8 метров. От нее в дом через окно тянутся сотни проводов. Все создано для настоящих исследований.