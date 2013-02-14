85-летнюю пенсионерку спас от смерти пожарный извещатель

Новости Минской области. Автономный пожарный извещатель помог спасти из огня 85-летнюю пенсионерку. Пожар возник вечером в деревянном доме в деревне Гоцк Солигорского района из-за неисправности печи.

Сирену автономного прибора услышал сосед, который помог женщине выйти из пылающего дома. Огнем повреждена крыша дома, веранда. Кстати, извещатель был установлен пенсионерке за счет районного бюджета 4 года назад. Как выяснилось, не зря.

Напомним, Минским облисполкомом поставлена задача автономными средствами оповещения дома всех одиноких пенсионеров и инвалидов в деревнях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.