8 марта рядом с Землёй пролетит астероид

Астероид, превышающий диаметром челябинский метеорит, пролетит мимо Земли 8 марта. Тело получило название 2013 TX68.

Невооруженным взглядом астероид увидеть не удастся. Разглядеть объект можно будет только с помощью специальных телескопов.

2013 TX68 был открыт астрономами в 2013 году – тогда он проходил на расстоянии 2 млн км от нашей планеты.

Напомним, в феврале 2013-го в Челябинске упал метеорит.

От взрывов во многих домах были выбиты стекла, более ста человек оказались в больнице (подробнее здесь).