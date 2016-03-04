8 марта рядом с Землёй пролетит астероид

Астероид, превышающий диаметром челябинский метеорит, пролетит мимо Земли 8 марта. Тело получило название 2013 TX68.
Невооруженным взглядом астероид увидеть не удастся. Разглядеть объект можно будет только с помощью специальных телескопов.
2013 TX68 был открыт астрономами в 2013 году – тогда он проходил на расстоянии 2 млн км от нашей планеты.
Напомним, в феврале 2013-го в Челябинске упал метеорит.
От взрывов во многих домах были выбиты стекла, более ста человек оказались в больнице (подробнее здесь).