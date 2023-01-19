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Метеозависимость – это диагноз или выдумка? Разбираемся с медиком

19 января 2023 09:34
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Яркое солнце, а затем дождь. Суровая зима, а после – весенняя оттепель. Внезапные капризы погоды – настоящая пытка для всех, кто у небесной канцелярии на особом счету.  

Метеозависимость – это диагноз или выдумка? Разбираемся с медиком-1

Валерия Яскевич:  
В последнее время организм почему-то стал бурно реагировать на перемены погоды повышенным давлением, головной болью, слабостью, усталостью. Пытаюсь справиться с этим всевозможными способами: хороший сон, медикаментозно и многими другими. Но пока лучшего способа, чем просто пережить этот период, не нашла.  

И это лишь малая часть опасных симптомов. Тошнота, головокружение, боли в груди. Метеозависимость – серьезный диагноз или самовнушение? Медики нашли ответ на волнующий вопрос.  

Метеозависимость – это диагноз или выдумка? Разбираемся с медиком-4

Иван Подковыров, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «38-я поликлиника» г. Минска:  
Это не болезнь, чаще всего яркие симптомы у людей, у которых уже нарушены механизмы адаптации в связи с хроническими заболеваниями. Чаще всего это пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы. Те же суставные боли. Изменения погоды беспокоят людей, у которых уже есть патологии костно-мышечной системы.  

Чтобы пройти испытание жарой и холодом достойно, откажитесь от вредных привычек, соблюдайте режим питания и не забывайте: здоровый сон – залог хорошего самочувствия.  

Метеозависимость – это диагноз или выдумка? Разбираемся с медиком-7

Иван Подковыров:  
Нет какой-то единой таблетки, чтобы с этим бороться. Человек должен соблюдать режим труда и отдыха. Если люди страдают хроническими заболеваниями, та же артериальная гипертензия, возможно на какие-то периоды увеличение дозы антигипертензивных препаратов. Если у человека хронические заболевания костно-мышечной системы, он периодически принимает курсами нестероидные противовоспалительные, то возможно выпить такую таблетку. Чаще всего все симптомы, связанные с изменениями погодных условий, длятся несколько дней.  

Но если своенравная красавица-природа наконец угомонила свои непокорные стихии, а организм все равно слабеет на глазах, самое время обращаться за медицинской помощью.  

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# Здоровье # Здоровье # Валерия Яскевич # Иван Подковыров # Вероника Макаревич # Фотофакт

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