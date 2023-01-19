Метеозависимость – это диагноз или выдумка? Разбираемся с медиком

Яркое солнце, а затем дождь. Суровая зима, а после – весенняя оттепель. Внезапные капризы погоды – настоящая пытка для всех, кто у небесной канцелярии на особом счету.

Валерия Яскевич:

В последнее время организм почему-то стал бурно реагировать на перемены погоды повышенным давлением, головной болью, слабостью, усталостью. Пытаюсь справиться с этим всевозможными способами: хороший сон, медикаментозно и многими другими. Но пока лучшего способа, чем просто пережить этот период, не нашла. И это лишь малая часть опасных симптомов. Тошнота, головокружение, боли в груди. Метеозависимость – серьезный диагноз или самовнушение? Медики нашли ответ на волнующий вопрос.

Иван Подковыров, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «38-я поликлиника» г. Минска:

Это не болезнь, чаще всего яркие симптомы у людей, у которых уже нарушены механизмы адаптации в связи с хроническими заболеваниями. Чаще всего это пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы. Те же суставные боли. Изменения погоды беспокоят людей, у которых уже есть патологии костно-мышечной системы. Чтобы пройти испытание жарой и холодом достойно, откажитесь от вредных привычек, соблюдайте режим питания и не забывайте: здоровый сон – залог хорошего самочувствия.