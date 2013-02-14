Памятник в Сквере российско-белорусской дружбы изуродован вандалами в Калининграде

Новости России. В Калининграде неизвестные изуродовали памятник в Сквере российско-белорусской дружбы. Вандалы вырвали металлическую табличку с названием одного из городов Беларуси, еще две такие таблички повреждены. На них видны следы от лома.

Сквер российско-белорусской дружбы был создан в Калининграде в 2006 году. Тогда представители руководства Беларуси, федеральных властей России и Калининградской области заложили символический камень в основание сквера и высадили березы.

В центре расположена скульптурная композиция, а по кругу находится шесть скамеек, символизирующих области Беларуси, а также тумбы с гербами этих регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.