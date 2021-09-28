Пожар на «Нафтане» в Новополоцке. Рассказываем подробности

Новости Беларуси. Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан» в Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан» в Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При запуске установки замедленного коксования произошел выход дизельного топлива с последующим его возгоранием, что привело к факельному горению на отметке плюс 3 метра.
На месте пожара работают 15 единиц техники и 58 работников МЧС. На данный момент пожар локализован, факельного горения нет.