В Гомеле на стадионе гимназии найдено тело подростка

Новости Беларуси. Молодого человека без признаков жизни обнаружили висящим в петле на стадионе гимназии в Гомеле. Подростку было 16 лет.

Как сообщает «Гомельская правда» со ссылкой на Следственной комитет, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145 («Доведение до самоубийства несовершеннолетнего») Уголовного кодекса.

Назначен ряд экспертиз. Специалистам предстоит выяснить, что толкнуло мальчика на отчаянный шаг. По предварительным данным, подросток из благополучной семьи. После окончания 9 классов он поступил в один из колледжей областного центра.

В начале года на детской площадке в Витебске нашли тело молодого мужчины. Погибший жил недалеко от того места, где случилось происшествие. Что известно о трагедии – здесь подробнее.