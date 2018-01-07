Новости Беларуси. В Гомельском цирке с высоты сорвалась гимнастка, девушка в больнице. Инцидент запечатлели зрители представления. Во время номера на высоте 9-этажного здания акробаты выполняли феноменальные трюки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гимнастка с размаху летела из рук одного акробата к другому, он её поймал, но не успешно. Девушка выскользнула и упала за пределы страховочной сетки. Сейчас гимнастка находится в больнице. Известно, что переломов у неё нет. Гематома головы пока не требует хирургического вмешательства, говорят врачи.