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Застрявшего в батарее кота спасли сотрудники минского МЧС: фотофакт

05 января 2018 21:53
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Новости Беларуси. Необычную операцию провели сотрудники МЧС на улице Карвата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Застрявшего в батарее кота спасли сотрудники минского МЧС: фотофакт-1

На 101 позвонила хозяйка питомца и сообщила, что кот застрял в батарее. И хоть подобные случаи не входят в компетенцию спасателей, каждый подобный звонок рассматривается индивидуально.

Застрявшего в батарее кота спасли сотрудники минского МЧС: фотофакт-4

В итоге сотрудники МЧС вытащили застрявшую в отопителе лапу кота. Животное не пострадало.

# происшествия # Фотофакт # Курьезы

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