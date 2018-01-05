Застрявшего в батарее кота спасли сотрудники минского МЧС: фотофакт

Новости Беларуси. Необычную операцию провели сотрудники МЧС на улице Карвата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На 101 позвонила хозяйка питомца и сообщила, что кот застрял в батарее. И хоть подобные случаи не входят в компетенцию спасателей, каждый подобный звонок рассматривается индивидуально.