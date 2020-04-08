От 2 до 6 лет лишения свободы. Что грозит управленцам фермы в Ивьевском районе, которые пытались скрыть падёж телят

Новости Беларуси. Более сотни телят пропали в сельхозпредприятии Ивьевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По документам их якобы купили работники. Но неужели в таких количествах? Цифрами заинтересовалась прокуратура. Оказалось, здесь довольно мрачная история. Галина Буро о тайном, которое стало явным.

Молочно-товарная ферма «Дуничи». О случившемся здесь говорят неохотно. Заведующую уволили, на ее место пришла Галина Крень. Она всего три дня в должности. 40 лет стажа в животноводстве, пенсия, но попросили выйти. Говорит, еще перед уходом на заслуженный отдых ей тоже пришлось оформить на себя покупку нескольких телят, и даже заплатить за них из собственного кармана.

Галина Крень, заведующая молочно-товарной фермой «Дуничи» КСУП «Юратишки»:

У нас здесь проблемы были с кормами. Корма были неважные, плесень. У нас маточное поголовье было слабенькое. Телята родились слабенькие и падали. Было в день по три падежа, были падежи. И так сложилось, что мы… получилось так. Я даже не знаю.

Дела в хозяйстве уже давно шли неладно. Но 2019 год стал, пожалуй, худшим по показателям.

Галина Буро, корреспондент:

На четырех из ферм падеж начал превышать норму. Чтобы скрыть огрехи, руководство решило по документам «продать» телят своим работникам. Будто молодняк не погиб, а просто реализован населению.

Статистику подправили, отчеты сдали. Но у прокуратуры Ивьевского района, которая постоянно занимается анализом работы сельхозпредприятий, цифры все же вызвали сомнение. Провели проверку – и точно, хозяйство скрыло от учета падеж 103 телят. Прокурор Ивьевского района: управляющему грозит наказание от 2 до 6 лет лишения свободы Сельхозпредприятие банкрот, сейчас в режиме санации. Назначен антикризисный управляющий. Виталий Матейко говорит: после ЧП провели внутреннее расследование. Причина падежа – несоблюдение технологии, и это надо срочно исправлять.

Виталий Матейко, антикризисный управляющий:

Отсутствует большой поток денежных средств. Не смогли закупить весь комплекс необходимых медикаментов для проведения всех операций. И связи с этим произошел падеж. На сегодняшний момент мы закупили весь комплекс необходимых медикаментов, сменили заведующую фермой. Все усилия направили на сохранение поголовья молодняка.