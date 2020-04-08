В Минске Ford врезался в Mercedes, который пропускал пешеходов

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 45-летний водитель за рулём Ford двигался по Могилёвскому шоссе в сторону посёлка Сосны. В какой-то момент иномарка врезалась в Mercedes, водитель которой остановился для пропуска пешеходов.

Новости Беларуси. 8 апреля около девяти утра в Минске автомобиль врезался в машину, которая остановилась пропустить пешеходов.

От удара Mercedes проехал вперёд и столкнулся с Opel, а в резко остановившийся Ford врезалась Audi. В аварии пострадали 2 человека – пассажиры Mercedes и Ford. Пострадавшие были доставлены в медучреждение.

К месту ДТП были направлены сотрудники ГАИ, выясняются детали случившегося.

Несколько дней назад в Минске Citroen врезался в Volkswagen.