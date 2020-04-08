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В Минске Ford врезался в Mercedes, который пропускал пешеходов

08 апреля 2020 08:59
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Новости Беларуси. 8 апреля около девяти утра в Минске автомобиль врезался в машину, которая остановилась пропустить пешеходов. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 45-летний водитель за рулём Ford двигался по Могилёвскому шоссе в сторону посёлка Сосны. В какой-то момент иномарка врезалась в Mercedes, водитель которой остановился для пропуска пешеходов. 

В Минске Ford врезался в Mercedes, который пропускал пешеходов -1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

От удара Mercedes проехал вперёд и столкнулся с Opel, а в резко остановившийся Ford врезалась Audi. В аварии пострадали 2 человека – пассажиры Mercedes и Ford. Пострадавшие были доставлены в медучреждение. 

К месту ДТП были направлены сотрудники ГАИ, выясняются детали случившегося. 

Несколько дней назад в Минске Citroen врезался в Volkswagen.

Автомобиль остановился перед светофором – подробнее здесь

# Авария в Минске # происшествия

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