Прямой эфир

В хозяйстве Ивьевского района мёртвых телят списывали как «покупки» работников

08 апреля 2020 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Инцидент в хозяйстве Ивьевского района. Здесь мертвых телят списывали как «покупки» работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хозяйстве Ивьевского района мёртвых телят списывали как «покупки» работников-1

На четырех фермах падеж крупного рогатого скота начал превышать норму. Чтобы скрыть огрехи, руководство решило по документам «продать» телят своим работникам. Будто молодняк не погиб, а просто реализован населению. Правда, заплатить сотрудникам пришлось не фиктивно, а по-настоящему.

В хозяйстве Ивьевского района мёртвых телят списывали как «покупки» работников-4

У прокуратуры Ивьевского района цифры все же вызвали сомнение. Проверка показала: хозяйство скрыло от учета падеж больше сотни телят.

В хозяйстве Ивьевского района мёртвых телят списывали как «покупки» работников-7

Галина Крень, заведующая молочно-товарной фермой «Дуничи» КСУП «Юратишки»:
У нас здесь проблемы были с кормами. Корма были неважные, плесень. У нас маточное поголовье было слабенькое. Телята родились слабенькие и падали. Было в день по три падежа, были падежи. И так сложилось, что мы… получилось так. Я даже не знаю.

В хозяйстве Ивьевского района мёртвых телят списывали как «покупки» работников-10

Александр Шушляков, прокурор Ивьевского района:
В ходе расследования дела установлено, что действия по фальсификации первичных учетных документов, а также сведений государственной статистической отчетности, происходили по прямому указанию управляющего данным сельскохозяйственным предприятием. Прокуратурой района возбуждено уголовное дело. Управляющему грозит наказание от 2 до 6 лет лишения свободы.

В хозяйстве Ивьевского района мёртвых телят списывали как «покупки» работников-13

Сейчас управляющий отстранен от должности. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время начнется судебный процесс. Пять заведующих фермами хозяйства заплатили штраф – до 30 базовых величин.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Произошло главное суперлуние 2020 года. Когда ждать следующее?
08 апреля 2020 06:52

Произошло главное суперлуние 2020 года. Когда ждать следующее?

Во время «Недели леса» в Беларуси заложили 75 памятных аллей
08 апреля 2020 06:48

Во время «Недели леса» в Беларуси заложили 75 памятных аллей

Девочка с шарфом. Мурал «Мой Минск» появится в столице на Мясникова
07 апреля 2020 22:26

Девочка с шарфом. Мурал «Мой Минск» появится в столице на Мясникова