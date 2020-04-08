В хозяйстве Ивьевского района мёртвых телят списывали как «покупки» работников

Новости Беларуси. Инцидент в хозяйстве Ивьевского района. Здесь мертвых телят списывали как «покупки» работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На четырех фермах падеж крупного рогатого скота начал превышать норму. Чтобы скрыть огрехи, руководство решило по документам «продать» телят своим работникам. Будто молодняк не погиб, а просто реализован населению. Правда, заплатить сотрудникам пришлось не фиктивно, а по-настоящему.

У прокуратуры Ивьевского района цифры все же вызвали сомнение. Проверка показала: хозяйство скрыло от учета падеж больше сотни телят.

Галина Крень, заведующая молочно-товарной фермой «Дуничи» КСУП «Юратишки»:

У нас здесь проблемы были с кормами. Корма были неважные, плесень. У нас маточное поголовье было слабенькое. Телята родились слабенькие и падали. Было в день по три падежа, были падежи. И так сложилось, что мы… получилось так. Я даже не знаю.

Александр Шушляков, прокурор Ивьевского района:

В ходе расследования дела установлено, что действия по фальсификации первичных учетных документов, а также сведений государственной статистической отчетности, происходили по прямому указанию управляющего данным сельскохозяйственным предприятием. Прокуратурой района возбуждено уголовное дело. Управляющему грозит наказание от 2 до 6 лет лишения свободы.