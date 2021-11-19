Под Слуцком фура насмерть сбила водителя, который остановился и вышел из машины

Новости Беларуси. Смертельное ДТП под Слуцком. Ночью на трассе Минск – Микашевичи фура наехала на 39-летнего мужчину, который в дороге остановил свою машину и вышел на проезжую часть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водитель автопоезда не заметил на неосвещенном участке дороги мужчину, который не был обозначен светоотражающими элементами, и сбил его. Водитель легковушки погиб.