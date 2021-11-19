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Под Слуцком фура насмерть сбила водителя, который остановился и вышел из машины

19 ноября 2021 21:26
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП под Слуцком. Ночью на трассе Минск – Микашевичи фура наехала на 39-летнего мужчину, который в дороге остановил свою машину и вышел на проезжую часть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   

Под Слуцком фура насмерть сбила водителя, который остановился и вышел из машины-1

Водитель автопоезда не заметил на неосвещенном участке дороги мужчину, который не был обозначен светоотражающими элементами, и сбил его. Водитель легковушки погиб.  

Под Слуцком фура насмерть сбила водителя, который остановился и вышел из машины-4

В деревне Копище Минского района автомобилист сбил пешехода. 28-летний минчанин за рулем Hyundai ехал по улице Авиационной в направлении Леонардо да Винчи. В этот момент 37-летняя местная жительница шла по обозначенному пешеходному переходу. Водитель не пропустил ее и сбил. Женщина госпитализирована.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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