«Один пациент остаётся в ожоговой реанимации». Врач рассказал о состоянии пострадавших от удара молнии в Стайках

Новости Беларуси. Медики прокомментировали состояние пациентов, пострадавших от удара молнии на озере в Стайках. Все они находятся в сознании. У молодых людей повреждено менее 6 % поверхности тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавших планируют наблюдать в течение недели. Если им не понадобится оперативное лечение, возможен перевод на амбулаторное. Те, кто находятся в тяжелом состоянии, останутся под присмотром врачей.