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«Один пациент остаётся в ожоговой реанимации». Врач рассказал о состоянии пострадавших от удара молнии в Стайках

19 июля 2021 16:18
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Новости Беларуси. Медики прокомментировали состояние пациентов, пострадавших от удара молнии на озере в Стайках. Все они находятся в сознании. У молодых людей повреждено менее 6 % поверхности тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавших планируют наблюдать в течение недели. Если им не понадобится оперативное лечение, возможен перевод на амбулаторное. Те, кто находятся в тяжелом состоянии, останутся под присмотром врачей.

«Один пациент остаётся в ожоговой реанимации». Врач рассказал о состоянии пострадавших от удара молнии в Стайках-1

Игорь Шпилевский, заведующий ожоговым отделением БСМП:
На данный момент двое пострадавших уже переведены в ожоговое отделение, состояние их средней степени тяжести. Один пациент остается в ожоговой реанимации. Еще один пострадавший находится в другом лечебном учреждении Минска. Сегодня была осуществлена выездная консультация.

Напомним, 17 июля молодые люди решили спрятаться от грозы под деревом. В него как раз и попала молния. В результате трагедии у четырех человек диагностировали электротравмы, они доставлены в больницу. Девушку, которая была вместе с компанией, спасти не удалось.

«Один пациент остаётся в ожоговой реанимации». Врач рассказал о состоянии пострадавших от удара молнии в Стайках-4

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# Удар молнии # происшествия # Игорь Шпилевский # Фотофакт

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