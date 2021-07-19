«Один пациент остаётся в ожоговой реанимации». Врач рассказал о состоянии пострадавших от удара молнии в Стайках

Новости Беларуси. Медики прокомментировали состояние пациентов, пострадавших от удара молнии на озере в Стайках. Все они находятся в сознании. У молодых людей повреждено менее 6 % поверхности тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадавших планируют наблюдать в течение недели. Если им не понадобится оперативное лечение, возможен перевод на амбулаторное. Те, кто находятся в тяжелом состоянии, останутся под присмотром врачей.
Игорь Шпилевский, заведующий ожоговым отделением БСМП:
На данный момент двое пострадавших уже переведены в ожоговое отделение, состояние их средней степени тяжести. Один пациент остается в ожоговой реанимации. Еще один пострадавший находится в другом лечебном учреждении Минска. Сегодня была осуществлена выездная консультация.
Напомним, 17 июля молодые люди решили спрятаться от грозы под деревом. В него как раз и попала молния. В результате трагедии у четырех человек диагностировали электротравмы, они доставлены в больницу. Девушку, которая была вместе с компанией, спасти не удалось.