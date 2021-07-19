За неделю в Беларуси утонули 38 человек, в их числе 6 детей

Новости Беларуси. 38 человек, в том числе шестеро детей, утонули в Беларуси за минувшую неделю – информация ОСВОД. Спасены 43 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несчастные случаи происходят практически ежедневно. Только за выходные – шесть смертей. В 2021 году на водоемах чаще гибнут дети. Жаркая погода тянет к воде и нередко большими компаниями ребята отдыхают без сопровождения взрослых.