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На Кижеватова Volkswagen въехал в металлическое ограждение

19 июля 2021 14:57
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Новости Беларуси. ДТП произошло на улице Кижеватова. Легковушка протаранила металлическое ограждение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Кижеватова Volkswagen въехал в металлическое ограждение-1

43-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны Рижской, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в ограждение.

На Кижеватова Volkswagen въехал в металлическое ограждение-4

Водителя доставили в больницу.

На Кижеватова Volkswagen въехал в металлическое ограждение-7

Предварительная причина ДТП – плохое самочувствие автовладельца.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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