На Кижеватова Volkswagen въехал в металлическое ограждение

Новости Беларуси. ДТП произошло на улице Кижеватова. Легковушка протаранила металлическое ограждение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

43-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны Рижской, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в ограждение.