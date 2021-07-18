«Поступал в спутанном сознании». Как себя чувствуют молодые люди, рядом с которыми ударила молния?

Новости Беларуси. 17 июля в пригороде Минска компания пряталась от грозы под деревом, но в него попала молния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девушка погибла, четыре парня попали в больницу. Состояние тяжелое, за их жизнь сейчас борются медики.

Игорь Шпилевский, заведующий ожоговым отделением БСМП:

В наше лечебное учреждение доставили трех пациентов, которые получили электротравму – поражение атмосферным электричеством. Все они были доставлены в отделение реанимации нашей клиники. Один человек поступил в другое лечебное учреждение. У всех пациентов диагностирована электротравма средней степени тяжести. Двое из них поступали в ясном сознании, один поступал в спутанном сознании. На данный момент проводятся все необходимые лечебные мероприятия, идет подготовка к оперативному лечению ожогов, которые пациенты получили при ударе молнии.

Читайте также:

«Носимся по городу, чтобы каждому помочь». Водитель эвакуатора о последствиях ливня в Гродно

Может быть как 17 июля. В Беларуси на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности

Как сейчас выглядит мост в Гродно? Показываем результат сильного ливня