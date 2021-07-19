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За сутки в водоёмах Минской области утонули два человека

19 июля 2021 14:14
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Новости Беларуси. Два человека утонули за сутки в водоемах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вечером 18 июля возле деревни Веселово в Березине пропал 38-летний мужчина.

За сутки в водоёмах Минской области утонули два человека-1

Очевидцы видели, как мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел в реку и поплыл в направлении моста. Вскоре он скрылся под водой. Обратно не вернулся. Тело утонувшего найти не удалось. Поиски мужчины продолжаются.

За сутки в водоёмах Минской области утонули два человека-4

И еще один утонувший – 37-летний житель Столбцовского района. Несчастный случай произошел в водоеме населенного пункта Деревное.

Всего за неделю в стране утонули 38 человек, в том числе шестеро детей.

# Утопления # происшествия # Фотофакт

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