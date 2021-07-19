За сутки в водоёмах Минской области утонули два человека

Новости Беларуси. Два человека утонули за сутки в водоемах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вечером 18 июля возле деревни Веселово в Березине пропал 38-летний мужчина.

Очевидцы видели, как мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел в реку и поплыл в направлении моста. Вскоре он скрылся под водой. Обратно не вернулся. Тело утонувшего найти не удалось. Поиски мужчины продолжаются.