Девушка погибла, четверо парней в больнице. Что известно о состоянии пострадавших от удара молнии под Минском

Новости Беларуси. 17 июля в некоторых регионах Беларуси зной сменился ливнем, причем не без последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пригороде Минска компания пряталась от грозы под деревом, но в него попала молния. Девушка погибла, четыре человека в больницах в тяжелом состоянии. За жизнь парней сейчас борются медики.

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