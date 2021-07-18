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Девушка погибла, четверо парней в больнице. Что известно о состоянии пострадавших от удара молнии под Минском

18 июля 2021 11:56
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Новости Беларуси. 17 июля в некоторых регионах Беларуси зной сменился ливнем, причем не без последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девушка погибла, четверо парней в больнице. Что известно о состоянии пострадавших от удара молнии под Минском-1

В пригороде Минска компания пряталась от грозы под деревом, но в него попала молния. Девушка погибла, четыре человека в больницах в тяжелом состоянии. За жизнь парней сейчас борются медики.

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# Удар молнии # происшествия # Фотофакт

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