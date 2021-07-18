Необходимо сложное хирургическое лечение. Четыре человека в больнице после удара молнии в Стайках

Новости Беларуси. Молния ударила в дерево в Стайках: пострадали четыре человека, один погиб, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Молния ударила в дерево в Стайках: пострадали четыре человека, один погиб, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Молодые люди решили спрятаться от грозы под деревом. В него попала молния. В результате трагедии у четырех человек диагностировали электротравмы, они доставлены в больницы Минска. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое и борются за жизни парней. Необходимо сложное хирургическое лечение. К сожалению, девушку, которая была вместе с компанией, спасти не удалось.
«Поступал в спутанном сознании». Как себя чувствуют молодые люди, рядом с которыми ударила молния?
Спасатели напоминают, что молния бьет в самую высокую точку, поэтому на открытой местности нельзя прятаться под деревьями. Не рекомендуется также плавать в водоемах, ездить на велосипедах или мотоциклах. А автомобилистам в грозу нужно остановиться, закрыть окна машины и переждать непогоду.