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Очередную преступную схему выявили в АПК. Должностные лица предприятий задержаны за взятки

18 августа 2022 10:40
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Новости Беларуси. Задержаны за взятки. Должностные лица ряда сельхозпредприятий в разгар уборочной кампании лоббировали интересы коммерсантов при закупке техники, средств защиты растений и семян для выращивания сельхозкультур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередную преступную схему выявили в АПК. Должностные лица предприятий задержаны за взятки-1

Так, в Брестской области за победу в тендерах представитель щедро благодарил своих партнеров. В числе коррупционеров – директора предприятий и главные агрономы. Серые схемы применялись самые разные. Одна из них – в техническом задании во время закупок указывались характеристики, которым соответствовала лишь конкретная организация.

Очередную преступную схему выявили в АПК. Должностные лица предприятий задержаны за взятки-4

Денис Степанков, заместитель начальника ГУБЭП КМ МВД Беларуси:
Установлено, что выплаты производились как в рублях, так и в валюте. Контракты на поставку в адрес отраслевых предприятий области оценивались от пары сотен рублей до нескольких тысяч долларов США. Аналогичную схему по продвижению товаров все той же компании применял и представитель Гродненского региона. Примечательно, что по вскрытым фактам системной коррупции задержаны как взяткодатели – коммерсанты, так и взяткополучатели – руководители хозяйств. Всего более 10 злоумышленников в Гродненской и Брестской областях.

Очередную преступную схему выявили в АПК. Должностные лица предприятий задержаны за взятки-7

В сфере сельского хозяйства только в 2022 году выявлено почти 700 экономических преступлений, из них 40 % – коррупционные.

Очередную преступную схему выявили в АПК. Должностные лица предприятий задержаны за взятки-10

Правооохранители не исключают, что в ближайшее время станут известны новые факты деловой коррупции в сфере АПК.

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# Коррупция # происшествия # Денис Степанков # Фотофакт

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