Очередную преступную схему выявили в АПК. Должностные лица предприятий задержаны за взятки

Новости Беларуси. Задержаны за взятки. Должностные лица ряда сельхозпредприятий в разгар уборочной кампании лоббировали интересы коммерсантов при закупке техники, средств защиты растений и семян для выращивания сельхозкультур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Брестской области за победу в тендерах представитель щедро благодарил своих партнеров. В числе коррупционеров – директора предприятий и главные агрономы. Серые схемы применялись самые разные. Одна из них – в техническом задании во время закупок указывались характеристики, которым соответствовала лишь конкретная организация.

Денис Степанков, заместитель начальника ГУБЭП КМ МВД Беларуси:

Установлено, что выплаты производились как в рублях, так и в валюте. Контракты на поставку в адрес отраслевых предприятий области оценивались от пары сотен рублей до нескольких тысяч долларов США. Аналогичную схему по продвижению товаров все той же компании применял и представитель Гродненского региона. Примечательно, что по вскрытым фактам системной коррупции задержаны как взяткодатели – коммерсанты, так и взяткополучатели – руководители хозяйств. Всего более 10 злоумышленников в Гродненской и Брестской областях.