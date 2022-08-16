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В Молодечно задержали двух наркоманов – мужчины перевозили дикорастущий мак

16 августа 2022 17:19
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Новости Беларуси. В Молодечно задержали двух наркоманов. Ими оказались местные жители в возрасте 41 и 42 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В ходе осмотра их автомобиля под задним сиденьем был обнаружен тайник, где находился свежесорванный мак. Согласно заключению экспертизы, изъятое является наркотическим средством.

В Молодечно задержали двух наркоманов – мужчины перевозили дикорастущий мак-1

Задержанные пояснили, что дикорастущий мак сорвали в пригороде и хотели кустарным способом изготовить наркотик для себя. По их словам, фигурант возрастом постарше – уже наркоман со стажем, а вот его товарищ – лишь новичок в этом деле. Кстати, последний сел за руль, не имея прав на управление транспортным средством. В отношении водителя составлен административный протокол. Возбуждено уголовное дело.

# Наркотики # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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