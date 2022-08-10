«Якобы начало портиться». 9 тонн зерна «похоронили» в Кобринском районе. Вот что там произошло

Михаил Рогов, старший оперуполномоченный УБЭП УВД Брестского облисполкома:

Оперативными сотрудниками ОБЭП Кобринского РОВД были установлены личности фигурантов. Ими оказались материально ответственные должностные лица предприятия. В ходе общения с правоохранителями работники предприятия пояснили, что со временем зерно якобы начало портиться, и они решили закопать его вблизи предприятия. В документах же они указали информацию, что данное зерно было отдано на корм скоту. По данному факту проводится проверка, по ее результатам действиям должностных лиц будет дана правовая оценка.