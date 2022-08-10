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«Якобы начало портиться». 9 тонн зерна «похоронили» в Кобринском районе. Вот что там произошло

10 августа 2022 11:11
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Новости Беларуси. Уборочная на контроле правоохранительных органов. В ходе специальных рейдовых мероприятий выявлены новые факты бесхозяйственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Якобы начало портиться». 9 тонн зерна «похоронили» в Кобринском районе. Вот что там произошло-1

В Кобринском районе обнаружено 9 тонн закопанной пшеницы. Как выяснилось, «похоронили» зерно потому, что не смогли правильно сохранить.

«Якобы начало портиться». 9 тонн зерна «похоронили» в Кобринском районе. Вот что там произошло-4

Михаил Рогов, старший оперуполномоченный УБЭП УВД Брестского облисполкома:
Оперативными сотрудниками ОБЭП Кобринского РОВД были установлены личности фигурантов. Ими оказались материально ответственные должностные лица предприятия. В ходе общения с правоохранителями работники предприятия пояснили, что со временем зерно якобы начало портиться, и они решили закопать его вблизи предприятия. В документах же они указали информацию, что данное зерно было отдано на корм скоту. По данному факту проводится проверка, по ее результатам действиям должностных лиц будет дана правовая оценка.

«Якобы начало портиться». 9 тонн зерна «похоронили» в Кобринском районе. Вот что там произошло-7

Сумма ущерба составляет около 3 тысяч рублей.

# Сельское хозяйство # общество # Михаил Рогов # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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