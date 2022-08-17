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Ущерб – более 65 тысяч рублей. Против замдиректора сельхозпредприятия завели уголовное дело

17 августа 2022 10:37
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Новости Беларуси. Пока одни работают на благо страны, другие преследуют личную выгоду, которая расходится с нормами права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Замдиректора причинил сельхозпредприятию ущерб более чем на 65 тысяч рублей.

Ущерб – более 65 тысяч рублей. Против замдиректора сельхозпредприятия завели уголовное дело-1

Оперативники установили, что у должностного лица была заинтересованность в поставках кормов из фермерского хозяйства, которым руководил его знакомый. Будучи в сговоре, мужчина подписывал документы, достоверно зная, что в накладных завышен вес закупленного силоса и сенажа. Груз принимался без взвешивания. В результате незаконных действий количество оплаченной, но недополученной хозяйством продукции превысило 350 тонн.

Ущерб – более 65 тысяч рублей. Против замдиректора сельхозпредприятия завели уголовное дело-4

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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