Ущерб – более 65 тысяч рублей. Против замдиректора сельхозпредприятия завели уголовное дело

Новости Беларуси. Пока одни работают на благо страны, другие преследуют личную выгоду, которая расходится с нормами права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Замдиректора причинил сельхозпредприятию ущерб более чем на 65 тысяч рублей.

Оперативники установили, что у должностного лица была заинтересованность в поставках кормов из фермерского хозяйства, которым руководил его знакомый. Будучи в сговоре, мужчина подписывал документы, достоверно зная, что в накладных завышен вес закупленного силоса и сенажа. Груз принимался без взвешивания. В результате незаконных действий количество оплаченной, но недополученной хозяйством продукции превысило 350 тонн.