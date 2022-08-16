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«После тусовки сел пьяный за руль». В Минске нетрезвый водитель врезался в осветительную мачту

16 августа 2022 14:59
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Новости Беларуси. В результате ДТП на улице Лещинского загорелся автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Во время несения службы сотрудников ДПС привлек внимание каршеринг марки Volkswagen.  

«После тусовки сел пьяный за руль». В Минске нетрезвый водитель врезался в осветительную мачту-1

Инспекторы подали сигнал об остановке, однако водитель его проигнорировал. Началось преследование, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. От удара автомобиль загорелся.  

«После тусовки сел пьяный за руль». В Минске нетрезвый водитель врезался в осветительную мачту-4

Виктория Супрун, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:  
По результатам освидетельствования, у 24-летнего водителя 1,55 промилле алкоголя. Нарушитель задержан, автомобиль помещен на автомобильную стоянку.

«После тусовки сел пьяный за руль». В Минске нетрезвый водитель врезался в осветительную мачту-7

После тусовки сел пьяный за руль. После чего сотрудники меня остановили. Я сожалею о своем поступке. На самом деле, никогда пьяный за руль не садился, это был первый раз. И уж точно последний. Я раскаиваюсь в своем преступлении.  

# Авария # происшествия # Виктория Супрун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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