«После тусовки сел пьяный за руль». В Минске нетрезвый водитель врезался в осветительную мачту

Новости Беларуси. В результате ДТП на улице Лещинского загорелся автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Во время несения службы сотрудников ДПС привлек внимание каршеринг марки Volkswagen.

Инспекторы подали сигнал об остановке, однако водитель его проигнорировал. Началось преследование, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. От удара автомобиль загорелся.

Виктория Супрун, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

По результатам освидетельствования, у 24-летнего водителя 1,55 промилле алкоголя. Нарушитель задержан, автомобиль помещен на автомобильную стоянку.