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За два года украли почти 500 коров! Крупную преступную схему раскрыли в Калинковичском районе

12 августа 2022 07:56
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Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс на контроле и правоохранительных органов. Мониторинг ведет в том числе Генеральная прокуратура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на предупреждение, неоднократно звучавшее от главы государства об ответственности и неукоснительном соблюдении дисциплины, факты нарушений выявляются. Особое внимание сокрытию фактов падежа скота.

За два года украли почти 500 коров! Крупную преступную схему раскрыли в Калинковичском районе-1

Так, в Калинковичском районе раскрыто хищение почти 500 коров. Оперативники БЭП и следователи Гомельской области установили, что работавший в 2018 году 43-летний исполнительный директор сельхозорганизации давал указания подчиненным отбирать крупный рогатый скот для продажи. А 31-летний главный зоотехник оформлял якобы естественную смерть животных, которых впоследствии списывали. За два года работы преступной схемы они похитили и продали почти 500 коров и телят на общую сумму не менее 450 тысяч рублей.

За два года украли почти 500 коров! Крупную преступную схему раскрыли в Калинковичском районе-4

Илья Вайтович, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД:
Должностными лицами хозяйства по предварительной договоренности реализовывался скот в адрес коммерческих структур, оформляя ведомости на покупку от лица работников предприятия. Полученные от коммерсантов деньги в последующем в кассу предприятия не вносились, а похищались.

В отношении шести экс-заведующих фермами, которые выполняли преступные указания, возбуждены уголовные дела за служебный подлог.

«Якобы начало портиться». 9 тонн зерна «похоронили» в Кобринском районе. Что там произошло, читайте здесь.

# Кража # происшествия # Илья Вайтович # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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