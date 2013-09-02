Новые подробности убийства 19-летней девушки в Речице. Подозреваемые задержаны

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси расследует зверское убийство 19-летней жительницы Речицы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РБ «Убийство с особой жестокостью». Повреждения внутренних органов – предварительная причина смерти девушки.



Напомним, тело девушки обнаружил сторож Дома творчества молодежи. «Хочу дочку и сыночка», – написала девушка на своей странице в социальной сети накануне трагедии. В статусе Алеси запись: «Жизнь прекрасна».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый. Им оказался 19-летний молодой человек, неоднократно судимый. Он был знаком с потерпевшей ранее. По информации «Комсомолки» накануне предполагаемый убийца проводил время в лагере фестиваля тяжелой музыки.

Газета «Комсомольская правда в Беларуси»:

Говорят, в лагере фестиваля тяжелой музыки «METAL CROWD» он вел себя вызывающе, пытался завязать драки, угрожал ножом. А у иностранного гостя будущий убийца украл вещи.

По подозрению в совершении зверского убийства задержаны ещё два молодых человека. Их причастность к преступлению пока проверяется.



Это второе зверское убийство в Речице за прошедшее лето. Тело 23-летней Лили обнаружили 26 июня в лесном массиве вблизи райцентра. Убийца – бывший парень. В августе подробности убийства 27-летней Анны шокировали общественность. Бывший муж задушил женщину и расчленил её тело. Останки в нескольких полиэтиленовых пакетах извлекли из Цнянского водохранилища (смотрите видео).