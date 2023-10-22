В американском Детройте жестоко убили ножом женщину-раввина

В городе Детройт была жестоко убита религиозный лидер еврейского народа раввин Саманта Уолл. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального прокурора штата Мичиган Дану Нессель.

Уолл была обнаружена в городе с ножевыми ранениями. Мотивы убийства неизвестны. 40-летняя женщина-раввин возглавляла совет одной из детройтских синагог и работала над установлением связей между еврейской и мусульманской общинами. Она работала также в аппарате конгрессвумен-демократа Элиссы Слоткин. Американские власти предупредили о вероятном всплеске проявлений антисемитизма и исламофобии.