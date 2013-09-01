В Афганистане при взрыве бомбы на обочине дороги погибли 8 человек, ехавших в автомобиле

Новости Афганистана. В афганской провинции Парван 8 человек погибли, 5 пострадали при взрыве бомбы, установленной на обочине дороги. На воздух взлетел автомобиль, в котором ехали сотрудники местной горнорудной компании и их охранники.

Пока ответственность за нападение никто на себя не взял. Но губернатор убежден, что за терактом стоят боевики движения Талибан. Они не раз нападали на горняков и работников других организаций, занятых развитием инфраструктуры в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.