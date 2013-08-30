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Беларусь окажет гуманитарную помощь Амурской области Российской Федерации

30 августа 2013 16:39
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Новости Беларуси. По поручению Президента Беларуси правительством принято решение об оказании гуманитарной помощи Амурской области Российской Федерации.

Паводок в Амурской области оставил без крыши над головой 6 тысяч человек. Многие здания не подлежат восстановлению. Людей временно разместили в общежитиях, санаториях и военных городках. Ущерб от стихии уже исчисляется сотнями миллионов долларов. И это не окончательные цифры.

Сейчас в регионе на смену спасательным бригадам приходят восстановительные. Они помогают жителям привести в порядок дворы и дороги.

Сколько времени займут работы, говорить пока рано. Ситуация в области крайне сложная. Подтопленными оказались 125 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение в России

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