Беларусь окажет гуманитарную помощь Амурской области Российской Федерации

Новости Беларуси. По поручению Президента Беларуси правительством принято решение об оказании гуманитарной помощи Амурской области Российской Федерации.

Паводок в Амурской области оставил без крыши над головой 6 тысяч человек. Многие здания не подлежат восстановлению. Людей временно разместили в общежитиях, санаториях и военных городках. Ущерб от стихии уже исчисляется сотнями миллионов долларов. И это не окончательные цифры.

Сейчас в регионе на смену спасательным бригадам приходят восстановительные. Они помогают жителям привести в порядок дворы и дороги.

Сколько времени займут работы, говорить пока рано. Ситуация в области крайне сложная. Подтопленными оказались 125 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.