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«Не растерялся, среагировал, сделал». Сотрудник МЧС вне службы спас пострадавшего в аварии

05 февраля 2018 20:27
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Новости Беларуси. Вне службы сотрудник МЧС Дмитрий Рижковский спас жизнь человеку, попавшему под колеса автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Не растерялся, среагировал, сделал». Сотрудник МЧС вне службы спас пострадавшего в аварии-1

ДТП произошло в районе улицы Притыцкого. Проезжавший мимо на своем авто спасатель остановился и оказал пострадавшему первую медицинскую помощь до прибытия скорой.

Дмитрий Рыжковский, пожарный-спасатель пожарной аварийно-спасательной части № 24 Советского РОЧС:
Очень много людей рядом стояли. Наверное, все-таки боялись подойти, потому что было много крови и открытая рана головы. Наверное, смущало. Я как сотрудник МЧС не растерялся, среагировал, сделал. Я уверен, что каждый сотрудник нашего Министерства по чрезвычайным ситуациям в такой же обстановке сделал бы то же самое, что и я.

«Не растерялся, среагировал, сделал». Сотрудник МЧС вне службы спас пострадавшего в аварии-4

Спасает жизни Дмитрий уже более 4 лет. За время службы в пожарной части Советского района не раз проявлял отвагу и мужество. И эти качества для него основные не только в работе, но и в обычной жизни.

# происшествия # Авария в Минске # Спасение # МЧС Беларуси # Фотофакт # Дмитрий Рыжковский

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