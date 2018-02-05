Пилорама горела в Борисовском районе: повреждено 180 квадратных метров производственных площадей

Новости Беларуси. Пожар в Борисовском районе: в деревне Лошница ночью загорелась пилорама, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Пожар в Борисовском районе: в деревне Лошница ночью загорелась пилорама, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На момент ЧП там находились три человека.
Они самостоятельно покинули помещение. Спасатели потушили пламя.
Огонь повредил 180 квадратных метров производственных площадей. Закопчены стены пилорамы. По предварительной версии причиной пожара стала неисправность дымохода и неосторожность при курении.