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Пилорама горела в Борисовском районе: повреждено 180 квадратных метров производственных площадей

05 февраля 2018 15:11
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Новости Беларуси. Пожар в Борисовском районе: в деревне Лошница ночью загорелась пилорама, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пилорама горела в Борисовском районе: повреждено 180 квадратных метров производственных площадей-1

На момент ЧП там находились три человека.

Они самостоятельно покинули помещение. Спасатели потушили пламя.

Пилорама горела в Борисовском районе: повреждено 180 квадратных метров производственных площадей-4

Огонь повредил 180 квадратных метров производственных площадей. Закопчены стены пилорамы. По предварительной версии причиной пожара стала неисправность дымохода и неосторожность при курении.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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