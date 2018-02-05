«9 автомобилей были извлечены из кюветов». МЧС о последствиях непогоды в Гомельской области

Новости Беларуси. Мощный снегопад обрушился на Беларусь. Сильный ветер и осадки 4 февраля обесточили десятки населенных пунктов в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в районе продолжают работать 16 аварийных бригад. Повреждения легковых автомобилей и дорожные аварии – сложные погодные условия внесли свои коррективы. Так в Гомеле в серьезном ДТП пострадали стразу три человека (подробнее здесь). Из-за мороза приостановлено движение и по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе. Белгидромет сообщает об усилении морозов. Уже 6 февраля синоптики обещают до -18ºС. Александр Добриян передает из пострадавших районов.

Полный двор снега – не главная неприятность от непогоды. В доме Инны Мельник газовый котел не работает без электричества: этой ночью в доме было прохладно. Свет пропал накануне вечером.

Инна Мельник, жительница деревни Прибор:

Мы просто понимали, что, само собой, такая погода – провода обледенели. Мы даже не звонили никуда, потому что понимали, что это не одна наша деревня будет, это уже многие деревни. Так и рассчитывали, что к утру сделают.

Обильный снегопад стал настоящим испытанием для Гомельских районных электрических сетей. В пиковые моменты отключенными оказывались до 70 населенных пунктов.

Вячеслав Бондарев, начальник службы распределительных сетей Гомельских РЭС:

Возникала наледь на проводах, возникала наледь на деревьях, что способствовало тому, что деревья и ветки падали на провода.

На помощь в Гомельский район прибыли электрики из соседних районов. Вторые сутки 15 аварийных бригад работают в режиме нон-стоп. Перерывы только на то, чтобы обогреться: ведь даже днем температура сегодня не поднималась выше -10ºС.

Алексей Гнедько, электромонтер:

Сейчас такие погодные условия сложные. Зима, пересеченная местность, все в снегу. Очень сложно передвигаться.

Снега действительно много: за сутки выпало до 20 миллиметров осадков.

Александр Добриян, СТВ:

Снегопад на юго-востоке страны с небольшими перерывами продолжается уже вторые сутки. Деревья под тяжестью снега, изгибаясь, достают вершинами до земли. Некоторые не выдерживают. В этом месте, например, сразу несколько берез упали на проезжую часть и стали преградой для автотранспорта. Такие заторы оперативно устраняют коммунальные службы, сотрудники МЧС, просто водители.

Пришлось потрудиться спасателям и на извлечении автотранспорта из снежного плена. Из заносов приходилось извлекать автобусы и даже машину скорой медицинской помощи. Легковые автомобили чаще возвращали на проезжую часть из кюветов.

Мария Клезович, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:

Работниками МЧС оказывалась помощь по извлечению из снежных заносов трех автобусов и двух автомобилей. 9 автомобилей были извлечены из кюветов. Три раза выезжали на распиловку деревьев и освобождение проезжей части. В связи с отключением электроэнергии в трех районах Гомельской области оказывалась помощь передвижными дизель-генераторами.

Уже днем 5 февраля в Гомеле столкнулись троллейбус с автобусом, предположительно также из-за сложных погодных условий. В результате ДТП три пассажира – семилетний ребенок, пенсионер и женщина – получили травмы. При этом работу дорожных служб водители оценивают неплохо: основные магистрали региона сегодня были в полной боевой готовности.

Евгений Стешиц, водитель:

Попал немножко в снегопад. Местами: где больше засыпано, где почищено. Так вроде нормально все ехали.

Петр Золотарь, водитель (Россия):

Проехал нормально, абы потихоньку. Поезжай 60-70, и никаких проблем не будет.

Опасность поджидала автолюбителей не только в дороге, но и прямо у дома. В Гомеле под тяжестью снега несколько деревьев обрушились на припаркованные авто. В результате повреждено не менее 13 легковых автомобилей.

Александр Сущевич, заместитель директора жилищно-коммунального предприятия:

В данном случае при падении деревьев алгоритм для ЖКХ разработан четкий: вызываются правоохранительные органы, которые фиксируют, страховые организации, которые непосредственно участвуют в данном процессе. Ну и, конечно же, принимают службы ЖКХ.

То есть акты все составлены. Дерево живое, заключение остается за страховыми службами.