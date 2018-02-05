Задержан насильник, нападавший в Серебрянке. Милиция ищет пострадавших

Новости Беларуси. Правоохранители задержали 26-летнего минчанина, подозреваемого в нападении на женщин в микрорайоне Серебрянка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Молодой человек привлек внимание милиционеров 3 февраля около двух часов ночи на улице Малинина. Его черты совпадали с фотороботом преступника, который изнасиловал и ограбил 18-летнюю минчанку (затем от действий насильника пострадали еще две женщины). При обыске у задержанного нашли нож. Мужчина уже дал показания и раскаялся в содеянном.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполком:

Сотрудникам милиции он пояснил, что совершал преступления с целью сексуального удовлетворения и материального обогащения. В настоящий момент сотрудникам милиции известно о трех пострадавших, но оперативные сотрудники имеют основания полагать, что их может быть намного больше.

Если вы пострадали от указанного на фотографии человека, просьба обратиться в милицию.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за уклонение от воинской службы. Официально нигде не работает. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.