Находился в декретном отпуске, воспитывал троих детей. Что известно о мужчине, который до смерти избил 4-летнюю дочь в Зельвенском районе

Новости Беларуси. Шокирующая история в Зельве. Там этой ночью умерла 4-летняя девочка, избитая собственным отцом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в небольшой деревне, где разыгралась трагедия, только и разговоров: как такое могло произойти. Не приходя в сознание. В больнице Зельвы умерла избитая отцом девочка

Многие из тех, кто был знаком с семьей, положительно отзываются о мужчине. Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело. Корреспондент Галина Буро попыталась узнать подробности прямо на месте. Ядвига Житкевич о финале этой страшной истории узнала от нас. Реакция – шок, как у любого адекватного человека. Вся деревня Мадейки уже который день пытается понять: что же это за люди – их соседи?

Все в шоке, потому что все видели, что вроде бы все хорошо, все спокойно.

Если честно, я бы никогда в жизни не подумала. Он такой спокойный все время был. Даже в голове не укладывается. 25-летний Кирилл, так зовут отца девочки, переехал к 21-летней сожительнице Веронике весной из Слонимского района. Воспитывали троих детей: двое его и один ее. Обычная семья, говорят соседи: глава семейства находился в декретном отпуске, девушка, хоть и с психофизическими особенностями, но трудилась социальным работником. А вот бывшая жена Кирилла лишена родительских прав.

Галина Буро, корреспондент:

Трагедия произошла в этом доме. Вечером отец решил воспитать свою старшую дочь Маргариту. Бил руками и ногами, бросал на стену и тахту, пока ребенок не потерял сознание. Такое жестокое наказание для маленькой четырехлетней девочки.

Когда отец увидел результат своей ярости, испугался, вызвал скорую помощь, а сам даже пытался привести девочку в чувства. Медики доставили ребенка в реанимацию в состоянии клинической смерти.

Николай Криволевич, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Зельвенской центральной районной больницы:

Удалось восстановить самостоятельную сердечную деятельность. Пациентка самостоятельно не дышала. Поддерживались искусственно жизненно необходимые органы и системы. Несмотря на приводимое лечение, состояние пациентки не улучшалось, и 20 октября констатирована биологическая смерть ребенка.

Отца ребенка правоохранители взяли под стражу сразу после избиения дочери. Сейчас проводятся следственные эксперименты.

Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Возбуждено уголовное дело. Отец ребенка задержан по подозрению в совершении покушения на убийство заведомо малолетнего лица. С участием подозреваемого и его сожительницы проведены проверки показаний на месте, следователем допрошены свидетели, назначен ряд экспертиз. Нам удалось встретиться с сожительницей Вероникой. Вспоминать о том вечере она не хочет, мол, не видела, не слышала, хоть и находилась в соседней комнате.

А он пил? Вероника, сожительница:

Он мог редко пиво выпить. А в тот день? Вероника:

Он пил только вот в 3 часа дня пиво. На ту ситуацию он был трезвым. А как он относился к детям? Вероника:

Как все родители: бывало, что накричит.

Погибшую девочку Вероника в больнице не посещала, говорит, некогда было. Не интересна ей судьба и младшей дочери Кирилла – трехлетней Жени, которую после избиения сестры поместили в Зельвенский социально-педагогический центр. Воспитатели сразу обратили внимание на синяки на ногах ребенка и под глазом. Девочка говорит, что упала с велосипеда, но на всякий случай назначили экспертизу.

Ирина Шабаловская, заведующая сектором отдела образования Зельвенского райисполкома:

Ввиду своего возраста она не может дать оценку происходящему, чувствует себя замечательно в детском коллективе, так, как обычные дети. С ней работают специалисты. И поэтому дальнейшую судьбу ее будут решать органы опеки и попечительства.