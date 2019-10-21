Не приходя в сознание. В больнице Зельвы умерла избитая отцом девочка

Новости Беларуси. В Зельве от полученных травм скончалась избитая отцом 4-летняя девочка. За двое суток она так и не пришла в сознание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Зельве от полученных травм скончалась избитая отцом 4-летняя девочка. За двое суток она так и не пришла в сознание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У ребенка была серьезная черепно-мозговая травма, на теле – множественные синяки.
Напомним, увечья девочка получила от рук своего отца из-за того, что ослушалась его. По данным следствия, мужчина наносил удары руками и ногами, бросал ребёнка в стену, после чего малышка потеряла сознание. Испугавшись, отец вызвал скорую помощь. 25-летний мужчина задержан.
В отношении него возбуждено уголовное дело.