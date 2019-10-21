Не приходя в сознание. В больнице Зельвы умерла избитая отцом девочка

Новости Беларуси. В Зельве от полученных травм скончалась избитая отцом 4-летняя девочка. За двое суток она так и не пришла в сознание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У ребенка была серьезная черепно-мозговая травма, на теле – множественные синяки.