Прямой эфир

Не приходя в сознание. В больнице Зельвы умерла избитая отцом девочка

21 октября 2019 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Зельве от полученных травм скончалась избитая отцом 4-летняя девочка. За двое суток она так и не пришла в сознание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Не приходя в сознание. В больнице Зельвы умерла избитая отцом девочка-1

У ребенка была серьезная черепно-мозговая травма, на теле – множественные синяки.

Не приходя в сознание. В больнице Зельвы умерла избитая отцом девочка-4

Напомним, увечья девочка получила от рук своего отца из-за того, что ослушалась его. По данным следствия, мужчина наносил удары руками и ногами, бросал ребёнка в стену, после чего малышка потеряла сознание. Испугавшись, отец вызвал скорую помощь. 25-летний мужчина задержан.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

# Убийство # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гомеле пропали две несовершеннолетние девушки
21 октября 2019 11:05

В Гомеле пропали две несовершеннолетние девушки

В Молодечно девушка хотела попасть в больницу и придумала нападение
21 октября 2019 09:59

В Молодечно девушка хотела попасть в больницу и придумала нападение

В Зельвенском районе умерла 4-летняя девочка, которую избил отец
21 октября 2019 09:13

В Зельвенском районе умерла 4-летняя девочка, которую избил отец