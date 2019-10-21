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Под Гродно микроавтобус Volkswagen опрокинулся после ДТП. Водитель погиб

21 октября 2019 11:30
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Новости Беларуси. В пригороде Гродно случилось серьезное ДТП.  

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла 21 октября утром.  

Предварительно, за рулем автомобиля Mazda находился 74-летний водитель. Он не убедился в безопасности маневра при выезде со второстепенной дороги и не предоставил преимущество микроавтобусу Volkswagen. Произошло столкновение.  

Под Гродно микроавтобус Volkswagen опрокинулся после ДТП. Водитель погиб-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

После удара микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. Водитель транспортного средства был зажат автомобилем. В результате случившегося 53-летний мужчина скончался от травм.  

Проводится проверка, в результате которой будут установлены причины и обстоятельства ДТП.   

В начале октября в Ошмянском районе маршрутка с пассажирами врезалась во встречный автомобиль (читать далее).  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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