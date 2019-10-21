Под Гродно микроавтобус Volkswagen опрокинулся после ДТП. Водитель погиб

Предварительно, за рулем автомобиля Mazda находился 74-летний водитель. Он не убедился в безопасности маневра при выезде со второстепенной дороги и не предоставил преимущество микроавтобусу Volkswagen. Произошло столкновение.

После удара микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. Водитель транспортного средства был зажат автомобилем. В результате случившегося 53-летний мужчина скончался от травм.

Проводится проверка, в результате которой будут установлены причины и обстоятельства ДТП.