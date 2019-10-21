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В Мозыре мужчина сделал картину из оружия времён ВОВ и повесил на стену

21 октября 2019 14:38
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Новости Беларуси. В Мозыре участковый прибыл на вызов и увидел в квартире картину из оружия времен ВОВ.  

По информации УВД Гомельского облисполкома, инцидент случился вечером 17 октября.  

Женщина сообщила о конфликте со своим сожителем. На место происшествия прибыли правоохранители и обнаружили необычную находку – на стене висела картина из частей оружия.  

В Мозыре мужчина сделал картину из оружия времён ВОВ и повесил на стену-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома  

По словам 43-летнего мужчины, где-то десять лет назад он выкопал арсенал на приусадебном участке в Калинковичском районе.    

Картину мужчина смастерил из затвора винтовки, штыка, части ударно-спускового механизма (предположительно от винтовки Мосина), ствола винтовки и ручной гранаты Ф-1 с запалом. От нее была даже отпилена часть, чтобы крепить было удобнее.   

В Мозыре мужчина сделал картину из оружия времён ВОВ и повесил на стену-4

Фото: УВД Гомельского облисполкома  

В квартире еще были обнаружены каска времен ВОВ, патроны и гильза.  

Назначена экспертиза. Проводится проверка.  

В сентябре в Витебске дворник обнаружил около дома снаряд времен ВОВ – здесь подробнее.  

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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