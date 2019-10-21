В Мозыре мужчина сделал картину из оружия времён ВОВ и повесил на стену
Новости Беларуси. В Мозыре участковый прибыл на вызов и увидел в квартире картину из оружия времен ВОВ.
По информации УВД Гомельского облисполкома, инцидент случился вечером 17 октября.
Женщина сообщила о конфликте со своим сожителем. На место происшествия прибыли правоохранители и обнаружили необычную находку – на стене висела картина из частей оружия.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
По словам 43-летнего мужчины, где-то десять лет назад он выкопал арсенал на приусадебном участке в Калинковичском районе.
Картину мужчина смастерил из затвора винтовки, штыка, части ударно-спускового механизма (предположительно от винтовки Мосина), ствола винтовки и ручной гранаты Ф-1 с запалом. От нее была даже отпилена часть, чтобы крепить было удобнее.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
В квартире еще были обнаружены каска времен ВОВ, патроны и гильза.
Назначена экспертиза. Проводится проверка.
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