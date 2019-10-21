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Задушил и спрятал тело в карьере. Гомельчанин признался в убийстве брата

21 октября 2019 15:37
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Новости Беларуси. В Гомеле устанавливаются обстоятельства убийства мужчины. 

По информации Следственного комитета, уголовное дело по факту безвестного исчезновения 38-летнего неработающего гомельчанина было возбуждено в августе 2019 года. 

Были установлены признаки, которые косвенно указывали на убийство. 

Подтвердилась причастность к преступлению родного брата мужчины. Он был задержан. 42-летний мужчина дал признательные показания. 

Были проведены следственные действия с его участием, был проведен осмотр квартиры, где жили братья, и карьера, где обнаружены останки погибшего. Допрошены знакомые братьев. 

Задушил и спрятал тело в карьере. Гомельчанин признался в убийстве брата-1

Фото: СК

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 

По версии следствия, мужчина был убит своим братом в квартире в результате конфликта. Обвиняемый задушил брата, а затем спрятал тело в карьере недалеко от места жительства. 

При проведении повторного осмотра карьера следователи обнаружили в нем два одеяла, в которых, по словам обвиняемого, он переносил тело. 

Назначен ряд экспертиз. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

По уголовному делу о смерти жительницы Волковыска задержан ее 32-летний сын (читать далее).   

# Убийство # происшествия

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