Задушил и спрятал тело в карьере. Гомельчанин признался в убийстве брата

Были проведены следственные действия с его участием, был проведен осмотр квартиры, где жили братья, и карьера, где обнаружены останки погибшего. Допрошены знакомые братьев.

Подтвердилась причастность к преступлению родного брата мужчины. Он был задержан. 42-летний мужчина дал признательные показания.

Были установлены признаки, которые косвенно указывали на убийство.

По информации Следственного комитета, уголовное дело по факту безвестного исчезновения 38-летнего неработающего гомельчанина было возбуждено в августе 2019 года.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, мужчина был убит своим братом в квартире в результате конфликта. Обвиняемый задушил брата, а затем спрятал тело в карьере недалеко от места жительства.

При проведении повторного осмотра карьера следователи обнаружили в нем два одеяла, в которых, по словам обвиняемого, он переносил тело.

Назначен ряд экспертиз. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.