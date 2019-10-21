Задушил и спрятал тело в карьере. Гомельчанин признался в убийстве брата

Новости Беларуси. В Гомеле устанавливаются обстоятельства убийства мужчины.
По информации Следственного комитета, уголовное дело по факту безвестного исчезновения 38-летнего неработающего гомельчанина было возбуждено в августе 2019 года.
Были установлены признаки, которые косвенно указывали на убийство.
Подтвердилась причастность к преступлению родного брата мужчины. Он был задержан. 42-летний мужчина дал признательные показания.
Были проведены следственные действия с его участием, был проведен осмотр квартиры, где жили братья, и карьера, где обнаружены останки погибшего. Допрошены знакомые братьев.