На дне водохранилища в Минской области найдено тело сотрудницы московского банка, подозреваемой в ограблении

Новости Беларуси. Ограбление в московском отделении «Совкомбанка» произошло ещё в начале июля. Грабители вынесли из банка 45 млн российских рублей. На камеру хранилища преступники разыграли настоящий спектакль.

Источник в правоохранительных органах «Комсомольской правде»:

Оперативники сразу поняли, что преступник вместе с менеджером банка разыгрывает их. Другая видеокамера банка, о которой грабители не знали, записала, как бандит берет менеджера под локоток и о чем-то с ним говорит. Так опера поняли, что грабитель был знаком с сотрудницей банка.

На следующий день после совершения преступления сотрудница банка перестала отвечать на телефонные звонки. Как выяснилось позже, криминальное трио бросилось в бега в Беларусь.

10 августа тело женщины обнаружили на дне водохранилища вблизи деревни Таль Любанского района Минской области. Её тело было обмотано цепью, к которой преступники пристегнули металлический груз. Судя по всему, подельники решили избавиться от ненужного свидетеля.

Татьяна Белоног, официальный представитель Следственного комитета по Минской области (в комментарии «Комсомольской правде»):

В ходе комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведения различных экспертиз, а также привлечения родственников, установлено, что погибшей является гражданка Российской Федерации, 1975 года рождения, работницей банка, находившаяся в розыске.

При поддержке спецподразделения «Алмаз» белорусские следователи задержали трижды судимого россиянина, которого подозревают в причастности к ограблению банка, а также физическому устранению своей подельницы. Мужчину задержали в аэропорту «Минск» на линии паспортного контроля. Ещё одного подельника сегодня задержали правоохранители в Тамбовской области.

Напомним, этой весной в Любани Минской области произошло разбойное нападение на отделение банка. 21 апреля двое неизвестных в масках проникли в помещение, избили сотрудника милиции и завладели его табельным оружием, а также связали находившегося на рабочем месте кассира. Преступники похитили из банка деньги – более миллиарда рублей, около 40 тысяч долларов и 20 тысяч евро, после чего скрылись на инкассаторском автомобиле. Организатором преступления оказался сотрудник местного отделения Департамента охраны, сержант милиции. Сообщники – жители Любани (смотрите видео).